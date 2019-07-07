TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi final etabının yarı finalinde Brezilya'ya 3-0 yenildi. Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Brezilya ile karşılaşan Sultanlar setleri 23-25, 15-25 ve 10-25 kaybetti. Takımımız bugün üçüncülük maçına çıkacak.