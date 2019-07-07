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A Milli Kadın Voleybol Takımımız 'ya diş geçiremedi

Sultanlar Brezilya'ya diş geçiremedi
TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi final etabının yarı finalinde Brezilya'ya 3-0 yenildi. Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Brezilya ile karşılaşan Sultanlar setleri 23-25, 15-25 ve 10-25 kaybetti. Takımımız bugün üçüncülük maçına çıkacak.

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