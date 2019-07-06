UEFA'DAN Trabzonspor'a müjdeli haber... UEFA Bordo-Mavililer'in gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamasına izin verdi. Bilindiği gibi finansal fair play nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Trabzonspor, bu kararı bekliyordu ve sonunda müjdeli haberi aldı.

GELİRLERİN %50'Sİ ALINACAK

UEFA, Bordo- Mavililer'in bu sezonki Avrupa gelirlerinin % 50'sine el koyacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Artık Avrupa Ligi kuralarını bekliyoruz" dedi.

BEKLE AVRUPA GELİYORUZ

TRABZON karar sonrası resmi internet hesabından, "We are coming (Geliyoruz)" mesajı yayınladı. Bu mesaj büyük ilgi gördü.

KRİTİK GÜN 15 EKİM

UEFA, Trabzonspor'la ilgili açıkladığı kararda Bordo-Mavililer'e 2020-21 ve 2021-22 sezonları için 1 yıl men cezası verildiğini ancak belirlenen şartlara 15 Ekim'e kadar uyulduğu takdirde cezanın kalkacağını duyurdu. Başkan Ağaoğlu "Şartlara şimdiden uyduk" dedi.