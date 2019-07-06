Trabzonspor Okan Kocuk için bastırıyor

Golcü ve stoper transferi için yoğun mesai harcayan Trabzon gündemine sürpriz bir ismi aldı... Fırtına, genç kalecileri Uğurcan ve Arda'ya alternatif olması için Bursa'nın kalecisi Okan Kocuk'u listesine aldı. Bursa, 23 yaşındaki eldiven için 500 bin Euro bonservis ücreti istiyor. Genç kaleci Okan Kocuk kariyerinde 90 karşılaşmaya çıktı...
- Spor
- 06.07.2019
- Gazete
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