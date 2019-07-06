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'dan 'e mesaj: Sabırlı ol seni alacağız

’a gitmek isteyen , kulübü Rize’ye rest çekti... Cimbom da golcü oyuncuya “Sabret. Seni alacağız” mesajı gönderdi. Vedat’ın G.Saray’a gelmek için sarf ettiği çaba taraftarların gönlünü fethetti.

Sabırlı ol seni alacağız

GALATASARAY ile arasında savaşa neden olan Vedat Muriç transferi bambaşka bir hal aldı. Rize ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Vedat Muriç kulübüne rest çekip "Bir yıl daha Rize'de oynayacağım. Bir yere gitmiyorum" dedi. Rize'nin Galatasaray ile bir türlü anlaşamamasına kızan Vedat'a ise dün sürpriz bir telefon geldi.

ALBAYRAK'TAN GARANTİ
GALATASARAY Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Muriç'i arayarak "Sabret seni alacağız. Rizespor Yönetimi eninde sonunda ikna olacak. Seri bu sezon almak istiyoruz" dedi.

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