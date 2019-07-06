GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında savaşa neden olan Vedat Muriç transferi bambaşka bir hal aldı. Rize ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Vedat Muriç kulübüne rest çekip "Bir yıl daha Rize'de oynayacağım. Bir yere gitmiyorum" dedi. Rize'nin Galatasaray ile bir türlü anlaşamamasına kızan Vedat'a ise dün sürpriz bir telefon geldi.

ALBAYRAK'TAN GARANTİ

GALATASARAY Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Muriç'i arayarak "Sabret seni alacağız. Rizespor Yönetimi eninde sonunda ikna olacak. Seri bu sezon almak istiyoruz" dedi.