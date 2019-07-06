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'e yeniden çubukluyu giydirmeye hazırlanıyor

eski yıldızı 'e yeniden çubukluyu giydirmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler üç stoper i yapan ’da gözden düşen Danimarkalı oyuncuyu ikna etti. Yönetim, İspanyol kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Şimdi sırada Kjaer var

SON yılların en büyük harekatını sürdüren Fenerbahçe'de bombalar üst üste patlıyor... Forvet ve orta alanın yanı sıra savunmaya da takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Simon Kjaer'i bitiriyor. Yönetim de önemli mesafe kat etti.

GERİ DÖNMEYİ KABUL ETTİ
SEVILLA'nın savunmaya Maximilian Wöber, Jules Kounde ve Diego Carlos'i transfer etmesi nedeniyle gözden düşen Danimarkalı stoper, Fenerbahçe'ye dönmeyi kabul etti.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
KISA süre önce Sevilla ile pazarlık masasına oturan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sevilla ise Simon Kjaer'i satmayı planlıyor.

SEVİLLA'NIN TAVRI YUMUŞADI
ANCAK Danimarkalı yıldızın Fenerbahçe'ye dönme isteği nedeniyle Sevilla'nın tavrında yumuşama olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

BUNDESLİGA KULÜPLERİ DE ONU İSTİYOR
İSPANYOL basını, Sevilla'da gözden düşen Simon Kjaer'le Bundesliga kulüplerinin de ilgilendiğini yazdı. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif olmadığı da ifade edildi.

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