BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı göreve gelir gelmez Tyler Boyd'un transfer edilmesini istedi. Yönetim de ABD'li yıldızın transferini bitirdi.

3 TAKSİT HALİNDE

Portekiz ekibi Guimaraes'e 2.4 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Beşiktaş, 1 milyon Euro'luk kısmını 10 Temmuz'da, kalan 1.4 milyon Euro'yu ise 600-400- 400 şeklinde 3 taksit halinde ödeyecek. Transfer kısa süre içinde açıklanacak.