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'u bitirdi

onun alınmasını çok istedi... Yönetim de ABD’li yıldızı etti...

Avcı istedi Boyd bitti

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü göreve gelir gelmez Tyler Boyd'un edilmesini istedi. Yönetim de ABD'li yıldızın transferini bitirdi.

3 TAKSİT HALİNDE
Portekiz ekibi Guimaraes'e 2.4 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Beşiktaş, 1 milyon Euro'luk kısmını 10 Temmuz'da, kalan 1.4 milyon Euro'yu ise 600-400- 400 şeklinde 3 taksit halinde ödeyecek. Transfer kısa süre içinde açıklanacak.

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