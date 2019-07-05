Diagne şoku

Suudi Arabistan'ta yürütülen yolsuzluk operasyonlarında Mbaye Diagne'nin menajeri Walliam D'avila'nın da adının bulunması Diagne'nin transferini engelledi. Golcü oyuncudan gelen bonservis ücretiyle yeni takviyeler yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar büyük şok yaşadı.
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Diagne'yi Arabistan takımlarına satma şansı zora giren Galatasaray'ın bu nedenle Senegalli futbolcu için başka arayışlara gireceği öğrenildi
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Diagne'yi Arabistan takımlarına satma şansı zora giren Galatasaray'ın bu nedenle Senegalli futbolcu için başka arayışlara gireceği öğrenildi
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