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Diagne şoku

Senegalli futbolcunun menajerinin adının yolsuzluk olaylarında geçmesi bu oyuncunun ’a gitme şansını bitirdi.

Diagne şoku
Suudi Arabistan'ta yürütülen yolsuzluk operasyonlarında Mbaye Diagne'nin menajeri Walliam D'avila'nın da adının bulunması Diagne'nin transferini engelledi. Golcü oyuncudan gelen bonservis ücretiyle yeni takviyeler yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar büyük şok yaşadı.

ARAYIŞ
Diagne'yi Arabistan takımlarına satma şansı zora giren Galatasaray'ın bu nedenle Senegalli futbolcu için başka arayışlara gireceği öğrenildi

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