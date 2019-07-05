Başakşehir’den Kartal’a Azubuike çalımı

Transferin hızlı takımlarından Başakşehir'den Beşiktaş'a çalım geldi... Turuncu- Lacivertliler, Beşiktaş'ın el sıkıştığı Azubuike'yi 1 yıllığına kiraladı.
BUGÜN RESMİ İMZA ATACAK
Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, Nijeryalı ön liberonun kulübü Pryamids FC'ye düşük ve uzun vadeli bir teklif yapınca anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine devreye giren Başakşehir, Mısır kulübünü ikna etti ve transferi bitirdi. Başakşehir bugün Azubuike ile 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.
BUGÜN RESMİ İMZA ATACAK
Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, Nijeryalı ön liberonun kulübü Pryamids FC'ye düşük ve uzun vadeli bir teklif yapınca anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine devreye giren Başakşehir, Mısır kulübünü ikna etti ve transferi bitirdi. Başakşehir bugün Azubuike ile 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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