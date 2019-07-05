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her konuda anlaştığı için Pryamids kulübüne düşük teklif yapınca i bitirdi.

Başakşehir’den Kartal’a Azubuike çalımı
Transferin hızlı takımlarından 'den Beşiktaş'a çalım geldi... Turuncu- Lacivertliler, Beşiktaş'ın el sıkıştığı Azubuike'yi 1 yıllığına kiraladı.

BUGÜN RESMİ İMZA ATACAK
Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, Nijeryalı ön liberonun kulübü Pryamids FC'ye düşük ve uzun vadeli bir teklif yapınca anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine devreye giren Başakşehir, Mısır kulübünü ikna etti ve i bitirdi. Başakşehir bugün Azubuike ile 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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