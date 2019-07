İTALYANLAR Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın peşini bırakmıyor... Sky Sport Italia'nın haberine göre Napoli, genç yıldız için gözünü kararttı. İtalyanlar, Napoli'nin Eljif'i transfer listesinin en başına koyduğunu ve çalışmalarını hazlandırdığını iddia etti. Bilindiği gibi daha önce de Milan ve Fiorentina Makedon oyuncu için F.Bahçe ile görüşmüştü.

HER AN BİTEBİLİR

Sky Sport Italia'nın haberine göre Napoli, Eljif Elmas için 17 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sitenin haberinde görüşmelerin devam ettiği ve transferin her an sonuçlanabileceği yazıldı.

İKİ DEV SIRADA BEKLİYOR

Sarı-Lacivertliler'in süper yeteneği için Alman Ligi'nin dev takımlarından Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in de takipte olduğu biliniyor.

ANCELOTTİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Eljif Elmas'ı çok istediğini belirtmişti. 19 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.