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İtalyan devi 'ın peşinde

İtalyanlar Makedon yıldızın peşini bırakmıyor. Çizme basını, Npaoli’nin için 17 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazdı. Dortmund ve de F.Bahçeli yıldızla ilgileniyor.

Eljif Elmas çizme yolcusu

İTALYANLAR 'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın peşini bırakmıyor... Sky Sport Italia'nın haberine göre , genç yıldız için gözünü kararttı. İtalyanlar, Napoli'nin Eljif'i listesinin en başına koyduğunu ve çalışmalarını hazlandırdığını iddia etti. Bilindiği gibi daha önce de Milan ve Fiorentina Makedon oyuncu için F.Bahçe ile görüşmüştü.

HER AN BİTEBİLİR
Sky Sport Italia'nın haberine göre Napoli, Eljif Elmas için 17 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sitenin haberinde görüşmelerin devam ettiği ve transferin her an sonuçlanabileceği yazıldı.

İKİ DEV SIRADA BEKLİYOR
Sarı-Lacivertliler'in süper yeteneği için Alman Ligi'nin dev takımlarından Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in de takipte olduğu biliniyor.

ANCELOTTİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Eljif Elmas'ı çok istediğini belirtmişti. 19 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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