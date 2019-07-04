YERLİ kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Okan Kocuk'la ilgili resmi temaslara başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Bursaspor'a 1 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Pazarlıklar devam ediyor.