YERLİ kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Okan Kocuk'la ilgili resmi temaslara başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Bursaspor'a 1 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Pazarlıklar devam ediyor.
YERLİ kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Okan Kocuk'la ilgili resmi temaslara başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Bursaspor'a 1 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Pazarlıklar devam ediyor.
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