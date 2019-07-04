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Filenin sultanları galibiyetle başladı!

A Uluslar Ligi’ndeki ilk maçta ’i devirdi

Sultanlar iyi başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2019 Uluslar Ligi final etabında ilk maçında evsahibi 'i 3-1 mağlup etti. Setler 25-22, 25- 19, 22-25 ve 25-22 bitti. Takımımız bugün de şampiyonadaki 2. maçında 14.30'da ile karşılaşacak.

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