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li Moses oldukça iddialı: Çok daha farklı olacak

Çok daha farklı olacak

FENERBAHÇE'NİN geçen sezon 'den kiraladığı Victor Moses, sezonun ilk çalışmalarında göze girmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu geçen sezonun alışma süreci olduğunu belirterek, "Bu sezon daha iyi bir performans sergileyeceğim" dedi.

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