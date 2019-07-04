FENERBAHÇE'NİN geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, sezonun ilk çalışmalarında göze girmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu geçen sezonun alışma süreci olduğunu belirterek, "Bu sezon daha iyi bir performans sergileyeceğim" dedi.
FENERBAHÇE'NİN geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, sezonun ilk çalışmalarında göze girmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu geçen sezonun alışma süreci olduğunu belirterek, "Bu sezon daha iyi bir performans sergileyeceğim" dedi.
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