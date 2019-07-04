FENERBAHÇE eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Deplase Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

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Mosturoğlu, "Aklıma şu anda gelen o döneme ilişkin belki de ilk anı taraftarlarımızın caddeden köprüye yürümesi ve F.Bahçe'ye ve bizlere kurulan kumpasa isyan etmesi ve sarı lacivert bir duvar gibi göğsünü FETÖ'nün karanlık varlığına karşı siper etmesidir" dedi. Mosturoğlu, "3

Temmuz kumpası ile F.Bahçe'nin canına kast edilmiştir. Bu kumpasın temel sebebi F.Bahçe'yi yok etmek, bitirmektir. 3 Temmuz sürecinin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde yer alan hakim, savcı, polislerin çoğu, adalet önünde sanık koltuğuna oturmuştur" dedi.

BU DAVA F.BAHÇE'NİN DAVASIDIR!

Şekip ​Mosturoğlu, "Bu davada bizim adlarımız olsa da dava bizim şahsi davamız olmaktan çok Fenerbahçe'nin davasıdır" şeklinde konuştu.



SABAH 6'DA PAYLAŞIM!

F.BAHÇE, 3 Temmuz 2011'de Aziz Yıldırım'ın sabah saat 06.00'da gözaltına alınmasına gönderme yaparak ilk kez sabah paylaşım yaptı.