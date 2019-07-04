CİMBOM'un 1 numaralı transfer hedefi olan Ever Banega konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arjantinli yıldız dün Sevilla'lı yöneticilerle bir araya geldi.

ANLAŞMA SAĞLADIĞINI İLETTİ

BANEGA'nın Galatasaray'la anlaştığını ilettiği ve transferinde kolaylık istediği öğrenildi. Yarın da Tangocu'nun menajeri Hirsig'in Sevilla ile masaya oturması bekleniyor.

HEDEF 1 HAFTA İÇİNDE İMZA

BU görüşme sonrasında büyük hareketlilik yaşanması bekleniyor. Galatasaray cephesi, Banega ile önümüzdeki pazartesiye kadar resmi sözleşme imzalamanın hesabını yapıyor.

FATİH TERİM'İN 1 NUMARASI!

EVER Banega ısrarla 8 numara isteyen teknik direktör Fatih Terim'in 1 numaralı transfer hedefi... Yönetim Tangocu için büyük uğraş veriyor.