Abdullah Avcı’ya sağlık kontrolü

KARTAL'DA sağlık kontrollerine dün de devam edildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte futbolculardan Atiba ve Güven Yalçın da kontrolden geçti. 3 isme detaylı kan tetkiklerinin yanı sıra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Kontrollere bugün de devam edileceği öğrenildi.