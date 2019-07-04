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’ya sağlık kontrolü

’ta ’nın yanı sıra ve da sağlık kontrolünden geçti.

Abdullah Avcı’ya sağlık kontrolü

KARTAL'DA sağlık kontrollerine dün de devam edildi. Teknik Direktör ile birlikte futbolculardan ve da kontrolden geçti. 3 isme detaylı kan tetkiklerinin yanı sıra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Kontrollere bugün de devam edileceği öğrenildi.

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