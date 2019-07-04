Abdullah Avcı’ya sağlık kontrolü

KARTAL'DA sağlık kontrollerine dün de devam edildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte futbolculardan Atiba ve Güven Yalçın da kontrolden geçti. 3 isme detaylı kan tetkiklerinin yanı sıra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Kontrollere bugün de devam edileceği öğrenildi.
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