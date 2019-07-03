Karaman Kayserispor ile nikah tazeledi

İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile sözleşmesini uzattı. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Dr. Erol Bedir ile bir araya gelen teknik direktörümüz Hikmet Karaman 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza olmasını diliyoruz." denildi.
- Spor
- 03.07.2019
- Gazete
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