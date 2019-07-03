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Karaman ile nikah tazeledi

Karaman Kayserispor ile nikah tazeledi
İstikbal Mobilya Kayserispor, Hikmet Karaman ile sözleşmesini uzattı. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Dr. Erol Bedir ile bir araya gelen teknik direktörümüz Hikmet Karaman 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza olmasını diliyoruz." denildi.

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