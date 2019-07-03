Jimmy&Şener imzayı attı

ile ise2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 30yaşındaki Jimmy'nin sırasıyla, 2020-21 sezonuiçin 7 milyon TL, ve 2021-22 sezonu için 8milyon TL alacağı belirtildi.29 yaşındakiise önümüzdeki sezon içinbir sonrakisezon için ise 7 milyon TL kazanacak.