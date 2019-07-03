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Jimmy&Şener imzayı attı

, ile 3, ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Jimmy&Şener imzayı attı
Cimbom, Jimmy Durmaz ile 3, Şener Özbayraklı ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 30 yaşındaki Jimmy'nin sırasıyla 2019-20 sezonu için 6 milyon TL, 2020-21 sezonu için 7 milyon TL, ve 2021-22 sezonu için 8 milyon TL alacağı belirtildi.



29 yaşındaki Şener ise önümüzdeki sezon için 6 milyon TL, bir sonraki sezon için ise 7 milyon TL kazanacak.

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