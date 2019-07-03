Görüşmeler devam edecek

TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş beIN Sports dün bir araya geldi. Toplantı sonunda görüşmelerin devam etmesine ve Türk futbolunun marka değerinin korunması için çalışmalara devam edilmesine karar verildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "beIN Sports ile görüşmelerimiz devam edecek. Onlar futbola önem veriyor. Türkiye Ligi'ne önem veriyor. Avrupa'da Asya'da spor yayınları yapıyorlar. Tekrar bir araya geleceğiz" dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ise Türk futbolunun marka değerinin yükselmesi gerektiğini ifade etti.
- Spor
- 03.07.2019
- Gazete
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