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Görüşmeler devam edecek

, ve yayıncı kuruluş beIN Sports dün bir araya geldi. Toplantının ardından konuşan TFF Başkanı , “Görüşmeler devam edecek. Onlar a önem veriyor. Tekrar bir araya geleceğiz” dedi.

Görüşmeler devam edecek
TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş beIN Sports dün bir araya geldi. Toplantı sonunda görüşmelerin devam etmesine ve Türk unun marka değerinin korunması için çalışmalara devam edilmesine karar verildi. Başkanı yaptığı açıklamada, "beIN Sports ile görüşmelerimiz devam edecek. Onlar futbola önem veriyor. Ligi'ne önem veriyor. Avrupa'da Asya'da spor yayınları yapıyorlar. Tekrar bir araya geleceğiz" dedi. Başkanı ise Türk futbolunun marka değerinin yükselmesi gerektiğini ifade etti.

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