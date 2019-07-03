Galatasaray listesine aldığı Steven Nzonzi için düğmeye resmen basıyor. Fernando Reges'in takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine Sarı-Kırmızılı yöneticiler listelerine aldıkları Roma'nın Fransız oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için resmi teklifte sulunacak.
FATİH TERİM ÖZELLİKLE İSTEDİ
Teknik Direktör Terim'in tecrübeli ön liberonun alınmasını özellikle istemesi üzerine yöneticilerden Şükrü Hanedar en geç 2 gün içinde İtalya'ya giderek görüşmelere başlayacak.
ROMA'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Geçen sezon Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki oyuncu İtalyan takımında yeni sezonda düşünülmüyor. Bu da G.Saray'ın bu transferde elini güçlendirmiş oldu.
ARSENAL DE ÇOK İSTİYOR
Ancak Steven Nzonzi'yi İngiliz devi Arsenal'in de istemesi G.Saray'ı düşündürüyor. Bu nedenle Sarı-Kırmızılı yöneticiler bu transferde elini çabuk tutmak istiyor.
FATİH TERİM ÖZELLİKLE İSTEDİ
Teknik Direktör Terim'in tecrübeli ön liberonun alınmasını özellikle istemesi üzerine yöneticilerden Şükrü Hanedar en geç 2 gün içinde İtalya'ya giderek görüşmelere başlayacak.
ROMA'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Geçen sezon Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki oyuncu İtalyan takımında yeni sezonda düşünülmüyor. Bu da G.Saray'ın bu transferde elini güçlendirmiş oldu.
ARSENAL DE ÇOK İSTİYOR
Ancak Steven Nzonzi'yi İngiliz devi Arsenal'in de istemesi G.Saray'ı düşündürüyor. Bu nedenle Sarı-Kırmızılı yöneticiler bu transferde elini çabuk tutmak istiyor.
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