Bugünkü
Takvim

Banega ile anlaştı

’a konuşan Arjantinli yıldızın menajeri , Banega’nın Sarı-Kırmızılılar’la anlaştığını, in bitmesi için ’nın onayının beklendiğini söyledi...

G.Saray Banega ile anlaştı
Aslan'ın deki 1 numaralı hedefi olan Ever Banega için menajeri Santiago , A 'a konuştu. Hirsig, ", Banega ile anlaştı. Sıra kulüplerin anlaşmasına geldi. Eğer Galatasaray, 'yı ikna ederse transfer biter" dedi. Sarı-Kırmızılılar, Banega için Sevilla ile olan temaslarına hız verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Banega ile anlaştı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri