Aslan'ın transferdeki 1 numaralı hedefi olan Ever Banega için menajeri Santiago Hirsig, A Spor'a konuştu. Hirsig, "Galatasaray, Banega ile anlaştı. Sıra kulüplerin anlaşmasına geldi. Eğer Galatasaray, Sevilla'yı ikna ederse transfer biter" dedi. Sarı-Kırmızılılar, Banega için Sevilla ile olan temaslarına hız verdi.
- Spor
- 03.07.2019
- Gazete
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