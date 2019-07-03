F.Bahçe dünya yıldızı Max Kruse'ye dün kavuştu... Sarı-Lacivertliler, bonservisi elinde olan Alman golcü ile 3 yıllığına anlaşma sağladı. Dün İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Max Kruse'nin bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor...
BUGÜN KAMPA KATILACAK
Kruse'nin bugün işlemleri bittikten sonra Fenerbahçe'nin kampına katılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun dün havalimanında sakin ve sevecen tavırları ise dikkat çekti.
F.BAHÇE'YE YAKIŞAN BİR İSİM
F.Bahçe yöneticilerinden Selahattin Baki dün havalimanında Kruse ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baki, "Önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. F.Bahçe'ye yakışan bir isim" dedi.
AFRİKA'YA YARDIM EDİYOR
Selahattin Baki, "Alman yıldız Max Kruse dünya iyisi bir insan. Afrika'da köylere yardım yapıyor. Saha dışında da karakteri çok güçlü biri" diyerek sözlerini tamamladı.
DAMIEN COMOLLI KARŞILADI
Alman yıldız Max Kruse'yi sportif direktör Damien Comolli karşıladı. Comolli, 31 yaşındaki forvetle yakından ilgilendi.
ÖN PROTOKOL İMZALADI
Max Kruse'nin Fenerbahçe ile ön protokol imzalarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Kruse için ayrıca bir imza töreni yapılacak.
KRUSE ÇAY TİRYAKİSİ ÇIKTI
İstanbul'a dün gelen Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse dinlenirken çay keyfi yaptı. Alman futbolcunun neşeli tavırları da dikkatlerden kaçmadı.
BUGÜN KAMPA KATILACAK
Kruse'nin bugün işlemleri bittikten sonra Fenerbahçe'nin kampına katılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun dün havalimanında sakin ve sevecen tavırları ise dikkat çekti.
F.BAHÇE'YE YAKIŞAN BİR İSİM
F.Bahçe yöneticilerinden Selahattin Baki dün havalimanında Kruse ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baki, "Önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. F.Bahçe'ye yakışan bir isim" dedi.
AFRİKA'YA YARDIM EDİYOR
Selahattin Baki, "Alman yıldız Max Kruse dünya iyisi bir insan. Afrika'da köylere yardım yapıyor. Saha dışında da karakteri çok güçlü biri" diyerek sözlerini tamamladı.
DAMIEN COMOLLI KARŞILADI
Alman yıldız Max Kruse'yi sportif direktör Damien Comolli karşıladı. Comolli, 31 yaşındaki forvetle yakından ilgilendi.
ÖN PROTOKOL İMZALADI
Max Kruse'nin Fenerbahçe ile ön protokol imzalarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Kruse için ayrıca bir imza töreni yapılacak.
KRUSE ÇAY TİRYAKİSİ ÇIKTI
İstanbul'a dün gelen Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse dinlenirken çay keyfi yaptı. Alman futbolcunun neşeli tavırları da dikkatlerden kaçmadı.
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