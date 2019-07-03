Fenerbahçe kuvvet çalıştı

F.Bahçe'de futbolculara yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün kuvvet testleri yapıldı. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara "izokinetik" kuvvet testlerinin uygulandığı ifade edildi. Testlerle oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas gruplarının tespit edildiği belirtildi.
- Spor
- 03.07.2019
- Gazete
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