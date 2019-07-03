Bugünkü
Takvim

kuvvet çalıştı

Fenerbahçe kuvvet çalıştı
F.Bahçe'de futbolculara yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün kuvvet testleri yapıldı. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara "izokinetik" kuvvet testlerinin uygulandığı ifade edildi. Testlerle oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas gruplarının tespit edildiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe kuvvet çalıştı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri