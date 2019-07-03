Fenerbahçe, uzun zamandır transfer görüşmelerini sürdürdüğü Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 38 yaşındaki futbolcu 7 sezon formasını terlettiği Kanarya'ya 4 yıl 1 ay 2 gün (Bin 495 gün) sonra tekrar döndü. Sarı-Lacivertliler transferi internet sitesinden açıkladı.
YUVANA HOŞGELDİN
İşte Emre için yapılan açıklama: "Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'Hoşgeldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
TARAFTARA MESAJ
Emre ise "Dört yıllık bir ayrılık olmuştu ancak unutulmamalıdır ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Yuvama geri döndüm. Çok mutluyum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.
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