Bugünkü
Takvim

, 1495 gün sonra ’de

, uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler, eski futbolcusu Emre Belözoğlu’nun transferini dün açıkladı... 38 yaşındaki yıldız 4 yıl 1 ay 2 gün (Bin 495 gün) sonra çubukluya kavuştu...

1495 gün sonra Fener’de

Fenerbahçe, uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 38 yaşındaki futbolcu 7 sezon formasını terlettiği Kanarya'ya 4 yıl 1 ay 2 gün (Bin 495 gün) sonra tekrar döndü. Sarı-Lacivertliler transferi internet sitesinden açıkladı.

YUVANA HOŞGELDİN
İşte Emre için yapılan açıklama: "Camiamızın önemli bir değeri olan 'na yuvana 'Hoşgeldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."



TARAFTARA MESAJ
Emre ise "Dört yıllık bir ayrılık olmuştu ancak unutulmamalıdır ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Yuvama geri döndüm. Çok mutluyum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEmre Belözoğlu, 1495 gün sonra Fenerbahçe’de
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri