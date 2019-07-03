Boateng’e kiralama teklifi

Kartal'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah-Beyazlı yönetimin bonservisi İtalyan kulübü Sassuolo'da olan Boateng için girişimde bulunacağı öğrenildi. Yöneticilerden Umut Güner'in Çizme'de Boateng için kiralama teklifi yapacağı ortaya çıktı. 32 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Sassuolo ve Barcelona formaları giydi. Katalan ekibinde sadece 4 kez forma giyen Boateng, Sassuola'da ise geçtiğimiz sezon 15 karşılaşmada yer aldı. Son yıllarda eski performansını yakalayamayan Boateng için yapılan kiralama teklifine nasıl bir cevap verileceği merakla bekleniyor.