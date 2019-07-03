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transferde iki oyuncuyu bitirdi! &Azubuike Beşiktas’ta

, için Guimaraes’le son pürüzleri giderdi. ’li oyuncu imza için gelecek. Siyah- beyazlılar geçtiğimiz sezonu 'da geçiren Azubuike'yi de 1 yıllığına kiralayacak.

Boyd&Azubuike Beşiktas’ta
Kartal transferdeki sessizliğine son verdi. Siyah- Beyazlı yönetim listesinde yer alan oyunculardan Tyler Boyd ve Azubuike'de zafere ulaştı. 2 futbolcuyla yapılan son görüşmelerden sonra küçük pürüzler de giderilince anlaşma sağlandı.



GUİMARAES'LE EL SIKIŞILDI
Beşiktaş Portekiz kulübü Guiamaraes'le için yaptığı son görüşmede anlaşma sağladı. 'li oyuncu bu hafta içinde imza için 'a gelecek.



NİJERYALI KİRALANACAK
Kartal listesinde yer alan ve geçtiğimiz sezonu 'da geçiren Azubuike için de kulübü Asyouty ile yaptığı görüşmede anlaşma sağladı. Nijeryalı 1 yıllığına kiralanacak.



SIRADA KAGAWA&UMUT VAR
Tyler Boyd ve Azubuike ile anlaşan 'ın bundan sonraki hedefinin Kagawa ve Umut Meraş olduğu öğrenildi. Yönetim 2 futbolcunun transfer edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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