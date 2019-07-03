Kartal transferdeki sessizliğine son verdi. Siyah- Beyazlı yönetim listesinde yer alan oyunculardan Tyler Boyd ve Azubuike'de zafere ulaştı. 2 futbolcuyla yapılan son görüşmelerden sonra küçük pürüzler de giderilince anlaşma sağlandı.
GUİMARAES'LE EL SIKIŞILDI
Beşiktaş Portekiz kulübü Guiamaraes'le Tyler Boyd için yaptığı son görüşmede anlaşma sağladı. ABD'li oyuncu bu hafta içinde imza için İstanbul'a gelecek.
NİJERYALI KİRALANACAK
Kartal listesinde yer alan ve geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Azubuike için de Mısır kulübü Asyouty ile yaptığı görüşmede anlaşma sağladı. Nijeryalı 1 yıllığına kiralanacak.
SIRADA KAGAWA&UMUT VAR
Tyler Boyd ve Azubuike ile anlaşan Beşiktaş'ın bundan sonraki hedefinin Kagawa ve Umut Meraş olduğu öğrenildi. Yönetim 2 futbolcunun transfer edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
GUİMARAES'LE EL SIKIŞILDI
Beşiktaş Portekiz kulübü Guiamaraes'le Tyler Boyd için yaptığı son görüşmede anlaşma sağladı. ABD'li oyuncu bu hafta içinde imza için İstanbul'a gelecek.
NİJERYALI KİRALANACAK
Kartal listesinde yer alan ve geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Azubuike için de Mısır kulübü Asyouty ile yaptığı görüşmede anlaşma sağladı. Nijeryalı 1 yıllığına kiralanacak.
SIRADA KAGAWA&UMUT VAR
Tyler Boyd ve Azubuike ile anlaşan Beşiktaş'ın bundan sonraki hedefinin Kagawa ve Umut Meraş olduğu öğrenildi. Yönetim 2 futbolcunun transfer edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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