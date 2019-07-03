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Andjusic’de geri sayım

spor, 22 yaşındaki Boşnak yıldız Nemanja Andjusic ile anlaşmak üzere... Pazarlıklar tam gaz devam ediyor...

Andjusic’de geri sayım
Transferde hareketli saatler yaşayan Trabzonspor, bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Boşnak futbolcu Nemandja Andjusic'de sona yaklaşıyor. Oyuncunun Karadeniz Fırtınası'nın teklifini kabul ettiği ancak kulüple temasların sürdüğü öğrenildi. Ligi takımlarından Mladost Kakanj'da forma giyen 22 yaşındaki oyuncu iki kanatta da forma giyebiliyor. Bordo- Mavililer, futbolcuyu 'a getirtti. , İstanbul'da oyuncuyla bir görüşme daha yapıp uygun bir maliyetle i sonuçlandıracak.

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