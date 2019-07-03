Andjusic’de geri sayım

Transferde hareketli saatler yaşayan Trabzonspor, bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Boşnak futbolcu Nemandja Andjusic'de sona yaklaşıyor. Oyuncunun Karadeniz Fırtınası'nın teklifini kabul ettiği ancak kulüple temasların sürdüğü öğrenildi. Bosna Hersek Ligi takımlarından Mladost Kakanj'da forma giyen 22 yaşındaki oyuncu iki kanatta da forma giyebiliyor. Bordo- Mavililer, futbolcuyu İstanbul'a getirtti. Trabzon, İstanbul'da oyuncuyla bir görüşme daha yapıp uygun bir maliyetle transferi sonuçlandıracak.
- Spor
- 03.07.2019
- Gazete
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