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'da bombasından sonra sırada Andjusic&Adebayor var

’in ardından rotayı bonservisi elinde olan Adebayor ve sol kanat Andjusic’e çevirdi. Bordo-Mavili yönetim iki futbolcuyu renklerine bağlamak için çok büyük bir mücadele veriyor.

Sırada Andjusıc&Adebayor var
Trabzonspor de cepheyi genişletti. Bordo-Mavili yönetim Obi Mikel bombasının ardından gözünü bonservisi elinde olan Adebayor ve sol kanat oyuncusu Andjusic'e çevirdi. 'de geçtiğimiz sezon fazla şans bulamayan Adebayor için yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığı ortaya çıktı. Togolu futbolcunun da 'a gelmek istemesi bu transferde en büyük koz olarak gösteriliyor.



Bu arada sol kanat olarak düşünülen Andjusic için kulübüyle görüşmeler de aralıksız olarak devam ediyor. Yönetim 2 futbolcuyu transfer etmek için bu hafta da girişimlerine devam edecek.

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