Trabzonspor transferde cepheyi genişletti. Bordo-Mavili yönetim Obi Mikel bombasının ardından gözünü bonservisi elinde olan Adebayor ve sol kanat oyuncusu Andjusic'e çevirdi. Başakşehir'de geçtiğimiz sezon fazla şans bulamayan Adebayor için yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığı ortaya çıktı. Togolu futbolcunun da Trabzonspor'a gelmek istemesi bu transferde en büyük koz olarak gösteriliyor.
Bu arada sol kanat olarak düşünülen Andjusic için kulübüyle görüşmeler de aralıksız olarak devam ediyor. Yönetim 2 futbolcuyu transfer etmek için bu hafta da girişimlerine devam edecek.
Bu arada sol kanat olarak düşünülen Andjusic için kulübüyle görüşmeler de aralıksız olarak devam ediyor. Yönetim 2 futbolcuyu transfer etmek için bu hafta da girişimlerine devam edecek.
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