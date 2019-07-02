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da Aslan oldu

Tecrübeli futbolcu, “G.Saray’da oynamak çok güzel olacak” dedi.

Jimmy Durmaz da Aslan oldu
Galatasaray'la her konuda anlaşan Jimmy Durmaz dün İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu bugün resmi imzayı atacak. Jimmy, "Galatasaray oynamak için çok güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak" açıklamasını yaptı.

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