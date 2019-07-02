Jimmy Durmaz da Aslan oldu

Galatasaray'la her konuda anlaşan Jimmy Durmaz dün İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu bugün resmi imzayı atacak. Jimmy, "Galatasaray oynamak için çok güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak" açıklamasını yaptı.