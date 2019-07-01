Kadrosunu genç isimlerle takviye eden Trabzonspor, bir yandan da tecrübeli isimleri de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

HER İKİSİ DE BOŞTA!

Bordo-Mavililer'in geçtiğimiz sezon Başakşehir'de forma giyen ancak sezon sonunda sözleşmesi sona eren Adebayor ile geçtiğimiz sezon Middlesbrough forması giyen ancak sezon sonunda serbest kalan John Obi Mikel ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Afrika Kupası'nda Nijerya milli takımında forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. 35 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Emmaunel Adebayor'un ise ilk görüşmede istediği rakamın yüksek bulunduğu ancak temasların devam ettiği iddia edildi.

19 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

John Obi Mikel geçtiğimiz sezon Middlesbrough formasıyla 19 maçta 1 gol attı.

Yunus EMRE SEL