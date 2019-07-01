KARATEDE 50 kiloda Avrupa Oyunları'nda yarışan milli sporcumuz Serap Özçelik Arapoğlu finalde İsveçli rakibine yenilince gümüşte kaldı. Belarus'ta devam eden Avrupa Oyunları'nda karete branşında kazandığımız toplam madalya sayısı ise 6 oldu.