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Karatede 'ten gümüş madalya

Karatede gümüş geldi

KARATEDE 50 kiloda 'nda yarışan milli sporcumuz Arapoğlu finalde İsveçli rakibine yenilince gümüşte kaldı. Belarus'ta devam eden Avrupa Oyunları'nda karete branşında kazandığımız toplam madalya sayısı ise 6 oldu.

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