BEŞİKTAŞ transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlı yönetimin gündemine son gelen isim ise Sebastien Corchia... Sevilla forması giyen 28 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Siyah- Beyazlılar'ın hocası Abdullah Avcı'nın bu transferde oldukça ısrarcı olduğu bildirildi.

2 YILDIR İSPANYA'DA OYNUYOR

2017 yılından beri İspanyol temsilcisi Sevilla forması giyen Corchia, bitmek bilmez enerjisi ve hızıyla dikkat çekiyor. İspanyol medyası, Beşiktaş Yönetimi'nin bu transferi çok istediğini sayfalarına taşıdı.

12 MAÇA ÇIKTI... GOLÜ YOK

LILLE ve Benfica takımlarında da forma giyen Corchia, 1 kez Fransa Milli Takımı'nda görev aldı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon Sevilla'da 12 karşılaşmaya çıktı. Skora katkı veremedi.