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'tan Corchia hamlesi! onunla uçacak

Siyah-Beyazlılar, sağ kanadı Corchia ile sağlama almanın derdinde. lar, 28 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlı ekibin oldukça ısrarcı olduğunu yazdı...

Kartal’ın sağına Corchia

BEŞİKTAŞ çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlı yönetimin gündemine son gelen isim ise Sebastien Corchia... Sevilla forması giyen 28 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Siyah- Beyazlılar'ın hocası 'nın bu transferde oldukça ısrarcı olduğu bildirildi.

2 YILDIR İSPANYA'DA OYNUYOR
2017 yılından beri temsilcisi Sevilla forması giyen Corchia, bitmek bilmez enerjisi ve hızıyla dikkat çekiyor. İspanyol medyası, Yönetimi'nin bu transferi çok istediğini sayfalarına taşıdı.

12 MAÇA ÇIKTI... GOLÜ YOK
LILLE ve Benfica takımlarında da forma giyen Corchia, 1 kez Fransa Milli Takımı'nda görev aldı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon Sevilla'da 12 karşılaşmaya çıktı. Skora katkı veremedi.

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