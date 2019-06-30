Galatasaray’da yeni bir tarih yazacağız

Galatasaray'ın yeni transferi Babel, Sarı-Kırmızılı takımda önemli işlere imza atmak istediğini söyledi. Hollandalı yıldız, "Burada hep birlikte Yeni bir tarih yazacağız" diye konuştu.
İLK KEZ YAŞANMIYOR
Daha önce Beşiktaş'ta forma giymesiyle ilgili ise Babel, "İlk kez yaşanan bir durum değil. Her takıma saygılıyım"dedi
İLK KEZ YAŞANMIYOR
Daha önce Beşiktaş'ta forma giymesiyle ilgili ise Babel, "İlk kez yaşanan bir durum değil. Her takıma saygılıyım"dedi
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