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’da yeni bir tarih yazacağız

Galatasaray’da yeni bir tarih yazacağız
Galatasaray'ın yeni transferi , Sarı-Kırmızılı takımda önemli işlere imza atmak istediğini söyledi. Hollandalı yıldız, "Burada hep birlikte Yeni bir tarih yazacağız" diye konuştu.

İLK KEZ YAŞANMIYOR
Daha önce 'ta forma giymesiyle ilgili ise Babel, "İlk kez yaşanan bir durum değil. Her takıma saygılıyım"dedi

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