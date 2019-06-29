FENERBAHÇE uzun uğraşlar sonucunda Alman golcü Max Kruse'nin transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-Lacivertliler, dün saat 19.05'te 'alev' paylaşımı yaptı ve ardından 31 yaşındaki Alman golcünün transferini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu.

HAFTAYA İSTANBUL'A GELECEK

FENERBAHÇE Kruse ile ön sözleşme imzalandığınıda açıkladı. Alman yıldızın önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi imzayı atacağı belirtildi.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO ALACAK

BONSERVİSİ elinde olan Kruse ile Fenerbahçe 3 yıllık kontrat yapacak ve oyuncu senelik 2.5 milyon Euro alacak. 31 yaşındaki yıldıza ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası verilecek.

10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

KANARYA'NIN yeni transferi Kruse forvet pozisyonunun dışında forvet arkasında da oynayabiliyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Kruse, Fener'in jokeri olacak.



TAKVİM, Max Kruse transferini ilk olarak 20 Haziran'da okuyucularına duyurmuştu.