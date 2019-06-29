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Ve Kruse 'de

Dün saat 19.05’te Twitter’dan ‘alev’ paylaşımı yapan , ardından ile ön sözleşme imzalandığını duyurdu... Bonservisi elinde olan Alman golcüyle 3 yıllık sözleşme yapılacak. Kruse, senelik 2.5 milyon +1.5 milyon Euro imza parası alacak...

Kanarya Alman yıldızı resmen açıkladı

FENERBAHÇE uzun uğraşlar sonucunda Alman golcü Max Kruse'nin inde mutlu sona ulaştı... Sarı-Lacivertliler, dün saat 19.05'te 'alev' paylaşımı yaptı ve ardından 31 yaşındaki Alman golcünün transferini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu.

HAFTAYA İSTANBUL'A GELECEK
FENERBAHÇE Kruse ile ön sözleşme imzalandığınıda açıkladı. Alman yıldızın önümüzdeki hafta içerisinde 'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi imzayı atacağı belirtildi.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO ALACAK
BONSERVİSİ elinde olan Kruse ile 3 yıllık kontrat yapacak ve oyuncu senelik 2.5 milyon alacak. 31 yaşındaki yıldıza ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası verilecek.

10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
KANARYA'NIN yeni transferi Kruse forvet pozisyonunun dışında forvet arkasında da oynayabiliyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Kruse, Fener'in jokeri olacak.


TAKVİM, Max Kruse transferini ilk olarak 20 Haziran'da okuyucularına duyurmuştu.

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