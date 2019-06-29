Garry Rodrigues bombası

TRANSFERDE ilk bombasını Max Kruse ile patlatan Fenerbahçe hız kesmiyor... Sol açık takviyesi için çaba harcayan Sarı- Lacivertliler, Al Ittihad formasını giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'e kanca attı.

1+1 YILLIK KİRALIK!

Fenerbahçe yönetimi, Suudi kulübüne 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık kiralama teklifi yaparken prensip anlaşması sağlandığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler ile Garry Rodrigues'in menajeri arasında pazarlıklar ise sürüyor.

KISA SÜREDE BİTEBİLİR

Ancak anlaşmanın yakın olduğu ve transferin sürede tamamlanacağı belirtiliyor. Geçen sezon devre arasında 9 milyon Euro'ya G.Saray'dan Al Ittihad'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'da bekleneni performansı gösteremedi.

78 MAÇTA 32 GOLE KATKI

Galatasaray formasını iki yıl giyen Rodrigues 78 maçta görev yaptı. Yıldız futbolcu 16 gol atarken, 16 da asist yaptı.