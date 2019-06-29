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Fenerbahçe'den bombası

Fenerbahçe, formasını giyen G.Saray’ın eski yıldızına kacna attı. Suudi kulübüyle anlaşılırken, Rodrigues ile pazarlık sürüyor. formasını iki yıl giyen Rodrigues 78 maçta görev yaptı. Yıldız futbolcu 16 gol atarken, 16 da asist yaptı.

Garry Rodrigues bombası

TRANSFERDE ilk bombasını Max Kruse ile patlatan Fenerbahçe hız kesmiyor... Sol açık takviyesi için çaba harcayan Sarı- Lacivertliler, Al Ittihad formasını giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'e kanca attı.

1+1 YILLIK KİRALIK!
Fenerbahçe yönetimi, Suudi kulübüne 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık kiralama teklifi yaparken prensip anlaşması sağlandığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler ile Garry Rodrigues'in menajeri arasında pazarlıklar ise sürüyor.

KISA SÜREDE BİTEBİLİR
Ancak anlaşmanın yakın olduğu ve in sürede tamamlanacağı belirtiliyor. Geçen sezon devre arasında 9 milyon Euro'ya G.Saray'dan Al Ittihad'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'da bekleneni performansı gösteremedi.

78 MAÇTA 32 GOLE KATKI
Galatasaray formasını iki yıl giyen Rodrigues 78 maçta görev yaptı. Yıldız futbolcu 16 gol atarken, 16 da asist yaptı.

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