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'de Muriç zirvesi

’ın da talip olduğu Muriç için Rize’nin Başkanı Hasan , “ ile pazartesi günü görüşeceğiz” dedi.

Rize ile Muriç zirvesi

TRANSFERDE ve 'ı karşı karşıya getiren Vedat Muriç için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan açıklama geldi. A Spor'a konuşan , "Muriç için pazartesi günü Fenerbahçe ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

PARA+FUTBOLCU...
Fenerbahçe daha önce ret cevabı aldığı Rizespor'a bu kez 3 milyon Euro+takasta iki futbolcu önermeyi planlıyor. Fener, Muriç'e de 4 yıllık sözleşme ve senelik 2 milyon Euro teklif edecek.

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