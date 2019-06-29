TRANSFERDE Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Vedat Muriç için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan açıklama geldi. A Spor'a konuşan Kartal, "Muriç için pazartesi günü Fenerbahçe ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

PARA+FUTBOLCU...

Fenerbahçe daha önce ret cevabı aldığı Rizespor'a bu kez 3 milyon Euro+takasta iki futbolcu önermeyi planlıyor. Fener, Muriç'e de 4 yıllık sözleşme ve senelik 2 milyon Euro teklif edecek.