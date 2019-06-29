COPA Amerika'da erken final... Önceki gece oynanan maçta Brezilya penaltılar neticesinde Paraguay'ı 4-3 yenip adını yarı finale yazdırırken, Sambacılar'ın rakibi Arjantin oldu. Dün Venezuela'yı Martinez ve Lo Celso'nun golleriyle 2-0 mağlup eden Tangocular, adını yarı finale yazdırarak Brezilya'nın rakibi oldu. Turnuvanın en güçlü iki takımı olarak kabul edilen Brezilya ve Arjantin arasındaki yarı final maçı 2 Temmuz'da oynanacak.
- Spor
- 29.06.2019
- Gazete
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