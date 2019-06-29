Bugünkü
Takvim

Brezilaya ve Arjantin yarı finalinde kozlarını paylaşacak

Venezuela’yı Martinez ve Lo Ce-l so’nun golleriyle geçen Arjantin, yarı finalde ’nın rakibi oldu

Brezilya'nın rakibi Arjantin
COPA Amerika'da erken final... Önceki gece oynanan maçta Brezilya penaltılar neticesinde Paraguay'ı 4-3 yenip adını yarı finale yazdırırken, Sambacılar'ın rakibi Arjantin oldu. Dün Venezuela'yı Martinez ve Lo Celso'nun golleriyle 2-0 mağlup eden Tangocular, adını yarı finale yazdırarak 'nın rakibi oldu. Turnuvanın en güçlü iki takımı olarak kabul edilen Brezilya ve Arjantin arasındaki yarı final maçı 2 Temmuz'da oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBrezilaya ve Arjantin Copa America yarı finalinde kozlarını paylaşacak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri