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Ve tarihi imza atıldı

kulüplerinin kurtuluşu olarak görülen yapılandırma protokolünün imzaları Birliği ile atıldı... Kulüpler yaklaşık 8 milyarlık borçtan kurtulacak

Ve tarihi imza atıldı
Dün Türk futbolu açısından tarihi bir imza atıldı... Büyük bir ekonomik sıkıntı yaşayan Süper Lig kulüplerinin kurtuluşu olarak görülen ve Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma protokolü dün imzalandı. Protokolün ardından borç yapılandırılması için Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktifbank ile görüşülecek. Her kulüp borçlarının büyüklüğüne göre gelirlerinin belirli bir kısmını harcayabilecek. Kulüpler borçlarının yüzde 15'ini transfere ayırabilecek. Borçlarını ödemeyen, talimata uymayan ve lisans alamayan kulüplerin cezasını artık FIFA değil TFF verecek. Yapılandırmanın vadesi kulüplerin borçlarına göre değişecek. Kulüpler 8 milyara yakın borçtan kurtulacak.

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