Ve tarihi imza atıldı

Dün Türk futbolu açısından tarihi bir imza atıldı... Büyük bir ekonomik sıkıntı yaşayan Süper Lig kulüplerinin kurtuluşu olarak görülen ve Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırma protokolü dün imzalandı. Protokolün ardından borç yapılandırılması için Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktifbank ile görüşülecek. Her kulüp borçlarının büyüklüğüne göre gelirlerinin belirli bir kısmını harcayabilecek. Kulüpler borçlarının yüzde 15'ini transfere ayırabilecek. Borçlarını ödemeyen, talimata uymayan ve lisans alamayan kulüplerin cezasını artık FIFA değil TFF verecek. Yapılandırmanın vadesi kulüplerin borçlarına göre değişecek. Kulüpler 8 milyara yakın borçtan kurtulacak.
- Spor
- 28.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.