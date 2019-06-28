İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Kayserisporlu Deniz Türüç'ten çok flaş açıklamalar geldi.
BU RAKAMA OLMAZ
Lig Radyo'ya konuşan yıldız futbolcu, "Şu an Türkiye'de herkes biliyor ki bu transfer 10 milyon Euro gibi bir rakama gerçekleşemez. Gerçekçi olmak lazım. Benim sözleşmemdeki son senem. Bir yılı kalmış bir oyuncuya kimse bu miktarları ödemez" ifadesini kullandı.
BÜYÜKLERE HAZIRIM
Kendisini büyük takımlar için hazır hissettiğini de belirten Deniz, "Kayseri'ye geldiğimden bu yana, 60'a yakın gole katkı yaptım. Milli Takım'a seçildim. Önemli maçlarda şans buldum. 26 yaşımdayım. Futbolda en olgun dönemlerime giriyorum" dedi.
BU RAKAMA OLMAZ
Lig Radyo'ya konuşan yıldız futbolcu, "Şu an Türkiye'de herkes biliyor ki bu transfer 10 milyon Euro gibi bir rakama gerçekleşemez. Gerçekçi olmak lazım. Benim sözleşmemdeki son senem. Bir yılı kalmış bir oyuncuya kimse bu miktarları ödemez" ifadesini kullandı.
BÜYÜKLERE HAZIRIM
Kendisini büyük takımlar için hazır hissettiğini de belirten Deniz, "Kayseri'ye geldiğimden bu yana, 60'a yakın gole katkı yaptım. Milli Takım'a seçildim. Önemli maçlarda şans buldum. 26 yaşımdayım. Futbolda en olgun dönemlerime giriyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.