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in gözdesi ’ten herkesi şok edecek açıklama: 10 milyon € etmem

ve F.Bahçe’nin istediği yıldız futbolcu, “Gerçekçi olmaz lazım... Sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncuya kimse 10 milyon Euro ödemez” dedi.

10 milyon € etmem
İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Kayserisporlu Deniz Türüç'ten çok flaş açıklamalar geldi.

BU RAKAMA OLMAZ
Lig Radyo'ya konuşan yıldız futbolcu, "Şu an Türkiye'de herkes biliyor ki bu 10 milyon Euro gibi bir rakama gerçekleşemez. Gerçekçi olmak lazım. Benim sözleşmemdeki son senem. Bir yılı kalmış bir oyuncuya kimse bu miktarları ödemez" ifadesini kullandı.

BÜYÜKLERE HAZIRIM
Kendisini büyük takımlar için hazır hissettiğini de belirten Deniz, "'ye geldiğimden bu yana, 60'a yakın gole katkı yaptım. Milli Takım'a seçildim. Önemli maçlarda şans buldum. 26 yaşımdayım. en olgun dönemlerime giriyorum" dedi.

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