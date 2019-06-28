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Spor Toto Süper Lig’de 'Cemil Usta' sezonu

Spor Toto Süper Lig’de 'Cemil Usta' sezonu
Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2019- 20 sezonunun isminin 'Cemil Usta Sezonu' olmasına karar verdi. Milli Takımımız'ın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı 'Dozer' lakaplı Cemil Usta; beyefendi, alçakgönüllü kişiliği ile futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı.

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