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  • 28.06.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 19:12

A şansını son maça bıraktı! 62-55 Türkiye

A , 'ya 62-55 mağlup olarak gruptaki ikinci maçında ikinci yenilgisini almış oldu. Milliler gruptaki son maçında tarihinde ile karşılaşacak.

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