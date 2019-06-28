A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.

İlk maçta İtalya'ya yenilen Potanın Perileri, 2'de 0 ile gruba başlarken şansını son maça bıraktı. Milliler, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak.