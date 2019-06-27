TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Doğan, "Forvet, stoper ve orta saha için direkt olarak oynayacak oyuncuların transferi için önemli bir yol aldık" dedi.

UZUN ZAMANDIR ÇALIŞIYORUZ

KADROLARINI genç oyuncularla güçlendirdiklerinin altını çizen Doğan, "3 bölge için de uzun zamandan beri çalışmalar yapıyoruz. 3 veya 4 nokta transferi yapmak istiyoruz" dedi.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ

ALACAKLARI oyuncuların takımın ilk 11'inde oynayacak oyuncular olacağını tekrarlayan Doğan, "Bunun için yönetim olarak titiz bir çalışma içindeyiz. En doğru kararı vereceğiz" dedi.

GENÇ OYUNCULAR ALINACAK

GENÇ oyunculara yapacakları yatırımların da süreceğine dikkat çeken Doğan, "Birkaç genç oyuncu takviyesi daha yapmayı planlıyoruz. Gelecek sezon yarışan, hedefe koşan bir Trabzonspor olacak" ifadesini kullandı.