Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers açıklamalar yaptı. Albers, "G.Saraylı yöneticiler teklif yaparlarsa, elbette ki Wesley döner. Futbolda her şey mümkündür. Wesley'in Galatasaray'la güçlü bağları var" dedi.
Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers açıklamalar yaptı. Albers, "G.Saraylı yöneticiler teklif yaparlarsa, elbette ki Wesley döner. Futbolda her şey mümkündür. Wesley'in Galatasaray'la güçlü bağları var" dedi.
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