FENERBAHÇE Yönetim, son maçlarda taraftarlar tarafından protesto edilen Mehmet Topal ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR İDDİASI

TECRÜBELİ yıldızdan kendisine kulüp bulması istendi. Fenerbahçe'den yaklaşık 3 milyon Euro alacağı olan Sarı-Lacivertli oyuncu buna karşılık bonservisini alarak 1 yıllık sözleşmesini fesh etti. 7 yıllık Fenerbahçe kariyerine son veren Mehmet'e Trabzonspor'un talip olduğu iddia edildi. Mehmet Topal'la adı anılan bir diğer kulüp Beşiktaş ise bu iddiaları yalanladı. Ayrılığın resmileşmesi sonrası Mehmet hem de F.Bahçe bir veda mesajı yayınladı.

7 YIL SONRA VEDA

HEM Mehmet Topal hem de Fenerbahçe Yönetimi bir veda mesajı yayınladı. 7 yıldır F.Bahçe forması giyen Mehmet Topal'a yönetim teşekkür etti.