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20 milyonu bırakıp gitti

Yönetim, ’la yolları ayırdı... Taraftarla arasına kara kedi giren tecrübeli futbolcu alacaklarına karşılık bonservisini alıp Sarı-Lacivertli kulübe veda etti...

20 milyonu bırakıp gitti

Yönetim, son maçlarda taraftarlar tarafından protesto edilen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR İDDİASI
TECRÜBELİ yıldızdan kendisine kulüp bulması istendi. Fenerbahçe'den yaklaşık 3 milyon Euro alacağı olan Sarı-Lacivertli oyuncu buna karşılık bonservisini alarak 1 yıllık sözleşmesini fesh etti. 7 yıllık Fenerbahçe kariyerine son veren Mehmet'e 'un talip olduğu iddia edildi. Mehmet Topal'la adı anılan bir diğer kulüp ise bu iddiaları yalanladı. Ayrılığın resmileşmesi sonrası Mehmet hem de F.Bahçe bir veda mesajı yayınladı.

7 YIL SONRA VEDA
HEM Mehmet Topal hem de Fenerbahçe Yönetimi bir veda mesajı yayınladı. 7 yıldır F.Bahçe forması giyen Mehmet Topal'a yönetim teşekkür etti.

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