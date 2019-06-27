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Cimbom sezonu ’da geçiren tecrübeli forvetle anlaştı... Gözler ’de

Mevlüt Erdinç an meselesi

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yerli forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i bitiriyor... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon kiralık olarak oynadığı Antalyaspor'da çok iyi bir performans gösteren tecrübeli yıldızla anlaşma sağladı. Yönetim şimdi, Mevlüt'ün bonservisini elinde bulunduran Başakşehir ile masaya oturacak.

BURUK NE DİYECEK?
Adebayor ve Bajic'le yollarını ayıran Başakşehir'in yeni sezonda kadrosunda Mevlüt'e yer verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk eğer milli futbolcunun gönderilmesini isterse Galatasaray ve Başakşehir masaya oturacak. Mevlüt'ün 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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