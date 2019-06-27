KARTAL transferde atağa kalktı... Yeni sezonda ekonomik bir kadro kurmak için kolları sıvayan Siyah-Beyazlı yönetim bir süredir gündeminde yer alan Tyler Boyd'un transferinde sona geldi. Geçen sezon Ankaragücü'nde müthiş bir performans gösteren ABD'li futbolcu için Guimareas ile son detaylar görüşülüyor.

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Siyah-Beyazlı yönetim Portekiz kulübüne Tyler Boyd için 800 bin Euro bonservis bedeli önerirken Guimareas 1 milyon100 bin Euro talep etti. Transferle ilgili konuşan Boyd'un menajeri, "Boyd'la ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum. Beşiktaş transferde favori. Kulüplerin anlaşması için gerekli çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.