Bugünkü
Takvim

’a çok yakın

geçtiğimiz sezon Ankaragücü’ndeki performansıyla göz dodluran ’da sona geldi. Oyuncunun menajeri, “Anlaşma artık an mesesli” dedi.

Tyler Boyd’da son raunt

KARTAL de atağa kalktı... Yeni sezonda ekonomik bir kadro kurmak için kolları sıvayan Siyah-Beyazlı yönetim bir süredir gündeminde yer alan Tyler Boyd'un transferinde sona geldi. Geçen sezon Ankaragücü'nde müthiş bir performans gösteren ABD'li futbolcu için Guimareas ile son detaylar görüşülüyor.

ANLAŞMA ARTIK ÇOK YAKIN
Siyah-Beyazlı yönetim Portekiz kulübüne Tyler Boyd için 800 bin Euro bonservis bedeli önerirken Guimareas 1 milyon100 bin Euro talep etti. Transferle ilgili konuşan Boyd'un menajeri, "Boyd'la ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum. transferde favori. Kulüplerin anlaşması için gerekli çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş Tyler Boyd’a çok yakın
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri