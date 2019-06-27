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Avcı'dan Atiba'ya: Sakın bırakayım deme

Teknik Direktörü, Kanadalı yıldıza, “Sakın futbolu bırakayım deme. Sana ihtiyacım var” diye konuştu.

Tecrübeli hoca 36’lık yıldızı telefonla aradı!

KARTAL'IN yeni hocası Abdullah Avcı'nın Gold Cup'ta oynayan Atiba'yı telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Tecrübeli hoca Kanada'nın Martinik ve Meksika maçlarında forma giyen oyuncusuna, "Sakın futbolu bırakma. Gelecek sezon seninle çalışmak istiyorum. Yeni sezonda en önemli temel taşlarımdan biri sen olacaksın" dediği belirlendi. Gold Cup'tan sonra futbolu bırakıp bırakmama konusunda tereddütleri olan Atiba'nın bu telefondan sonra 1 sezon daha 'ta oynamaya yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

ATİBA GERİ ADIM ATABİLİR
FUTBOLU bırakmayı düşünen Atiba'nın 'nın kendisine çağrıdan sonra 1 yıl daha oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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