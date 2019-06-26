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Rodallega ile yollarını ayıran boşta olan ’i transfer etmek istiyor... 32 yaşındaki İsveçli golcünün menajeriyle temasa geçen Bordo-Mavililer 1.2 milyon Euro garanti ücret teklif etti... Marcus Berg kısa süre içinde Trabzon’a kesin yanıtını iletecek.

Trabzon'da rota Berg

SÖZLEŞMESİ sona eren Hugo Rodalelga ile yollarını ayıran Trabzonspor yeni golcüsünü arıyor... Birçok önemli ismi gündemine alan Bordo-Mavililer'in listesinin ilk sırasında Marcus Berg'in olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki İsveçli forvetin bonservisi elinde.


TEKLİF KABUL EDİLİRSE BU İŞ BİTER
BERG'in menajeri ile temasa geçen yönetim, verebilecekleri maksimum rakamın yıllık 1.2 milyon Euro olduğunu aktardı. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

ÇOK ÖNEMLİ BİR KARİYERE SAHİP
İSVEÇLİ forvet kısa süre içinde Trabzonspor'a kesin yanıtını iletecek. Milli formayı 69 kez giyen ; Panathinaikos, Hamburg ve PSV gibi takımlarda görev yaptı.

Yunus Emre SEL

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