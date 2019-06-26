SÖZLEŞMESİ sona eren Hugo Rodalelga ile yollarını ayıran Trabzonspor yeni golcüsünü arıyor... Birçok önemli ismi gündemine alan Bordo-Mavililer'in listesinin ilk sırasında Marcus Berg'in olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki İsveçli forvetin bonservisi elinde.



TEKLİF KABUL EDİLİRSE BU İŞ BİTER

BERG'in menajeri ile temasa geçen yönetim, verebilecekleri maksimum rakamın yıllık 1.2 milyon Euro olduğunu aktardı. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

ÇOK ÖNEMLİ BİR KARİYERE SAHİP

İSVEÇLİ forvet kısa süre içinde Trabzonspor'a kesin yanıtını iletecek. Milli formayı 69 kez giyen Marcus Berg; Panathinaikos, Hamburg ve PSV gibi takımlarda görev yaptı.

Yunus Emre SEL