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'da i çıkmaza girdi

’nun babası, “ olmadı Sparta 1.5’dan aşağıya inmedi” açıklamasını yaptı. Alınan bilgilere göre Trabzonspor son olarak 1 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Halil çıkmaza girdi

TRABZONSPOR ısrarla etmek istediği Sparta Rotterdam'lı Halil Dervişoğlu konusunda büyük sıkıntı yaşıyor... Bordo-Mavililer, Hollanda kulübü ile anlaşmayı başaramadı. Gurbetçi futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, "Trabzonspor olmadı. Sparta 1.5'dan aşağıya inmedi. Herkese teşekkürler" ifadesini kullandı. Alınan bilgilere göre Trabzonspor son olarak 1 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Sparta bu teklifi de kabul etmedi.

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