TRABZONSPOR ısrarla transfer etmek istediği Sparta Rotterdam'lı Halil Dervişoğlu konusunda büyük sıkıntı yaşıyor... Bordo-Mavililer, Hollanda kulübü ile anlaşmayı başaramadı. Gurbetçi futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, "Trabzonspor olmadı. Sparta 1.5'dan aşağıya inmedi. Herkese teşekkürler" ifadesini kullandı. Alınan bilgilere göre Trabzonspor son olarak 1 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Sparta bu teklifi de kabul etmedi.