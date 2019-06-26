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Quaresma’dan geri adım

'nın kendisine yakınlık göstermemesi yüzünden alındığı iddia edilen , Porto'nun kendisi için bonservis ödemek istememesi üzerine eski takımına da küstü.

Quaresma’dan geri adım

'nın kendisine yakınlık göstermemesi yüzünden alındığı iddia edilen , Porto'nun kendisi için bonservis ödemek istememesi üzerine eski takımına da küstü. 'tan ayrılmasının zor olduğunu kanaat getiren Portekizli yıldız, ayrılık planından geri adım attı. Quaresma şimdilik takımda kalacak gibi görünüyor.

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