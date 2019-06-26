Quaresma’dan geri adım

Abdullah Avcı'nın kendisine yakınlık göstermemesi yüzünden alındığı iddia edilen Ricardo Quaresma, Porto'nun kendisi için bonservis ödemek istememesi üzerine eski takımına da küstü. Beşiktaş'tan ayrılmasının zor olduğunu kanaat getiren Portekizli yıldız, ayrılık planından geri adım attı. Quaresma şimdilik takımda kalacak gibi görünüyor.
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