Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Siyah-Beyazlı yönetim transfer arayışlarını tam gaz sürdürürken stoper mevki için Lyon'da forma giyen eski futbolcusu Marcelo'yu kiralamak için harekete geçti. Bu transfer için tüm şartlar zorlanacak.

MARCELO ÇOK İSTİYOR

LYON'DA taraftarla arası bozuk olan Marcelo'nun da Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TARAFTARLARA KALP GÖNDERDİ

BU arada Marcelo'nun eşi taraftarların, "Beşiktaş'a gelin. Sizi bekliyoruz" yorumuna, "Teşekkürler biz de sizi özledik" cevabını verdi. Ayrıca Siyah- Beyazlı taraftarlara kalp gönderdi.

İDDİALARI DAHA GÜÇLENDİRDİ

MARCELO'NUN eşinin bu hareketi Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a döneceği iddialarını güçlendirdi. Bu transferde bu hafta içinde çok önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.